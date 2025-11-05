Idoso de 84 anos morre atropelado por motocicleta em Pelotas

Um idoso de 84 anos, identificado como Ismar Fouchy, morreu atropelado na noite de terça-feira (4), no bairro Areal, em Pelotas.
A vítima foi atingida por uma motocicleta quando atravessava a faixa de pedestres na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, esquina com a Rua Cláudio Manoel da Costa.
O caso é tratado pela polícia como homicídio culposo. O motociclista, de 23 anos, não permaneceu no local na chegada da Brigada Militar, pois havia se deslocado ao hospital por conta própria.
Após a localização do jovem, os policiais realizaram o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.
Testemunhas afirmam que a vítima atravessava a rua na faixa de pedestres e que o motociclista estaria em alta velocidade. Ele teria tentado frear a moto, mas acabou atingindo o idoso.
O óbito foi confirmado no local às 19h20 pelo Samu. O motociclista segue em atendimento médico e a moto, modelo Honda Titan, foi recolhida pela polícia.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.