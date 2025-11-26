Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da própria da filha em São Lourenço do Sul

Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 24 anos foi preso na manhã de terça-feira (25), em Camaquã, suspeito de abuso sexual contra a filha, de quatro anos, em São Lourenço do Sul.

A denúncia foi feita pela mãe da menina, que também é companheira do suspeito. De acordo com a Polícia Civil, ela procurou a delegacia após a criança relatar o abuso.

— Casos como este reforçam a necessidade de que pais, responsáveis e educadores orientem as crianças sobre comportamentos inadequados de conotação sexual e incentivem a comunicação imediata diante de qualquer situação que gere desconforto. A prevenção começa pelo diálogo seguro e pela atenção aos sinais — disse o delegado Edson Ramalho, responsável pelo caso.