Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da filha e de outras duas menores em Santa Vitória do Palmar

Indivíduo foi detido preso preventivamente nesta segunda-feira (24). Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 45 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (24), em Santa Vitória do Palmar, suspeito de crimes sexuais contra sua própria filha e outras duas menores.

Segundo a Polícia Civil, o homem teria cometido os abusos contra a filha quando ela tinha entre 12 e 14 anos. As outras vítimas são uma adolescente entre 15 e 17 anos e uma criança de 12 anos.

De acordo com as investigações, os crimes ocorriam desde 2018 até recentemente. Durante interrogatório, o suspeito assumiu a prática de relações sexuais com a criança de 12 anos e com a adolescente, mas negou as acusações relacionadas à filha.



