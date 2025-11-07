Homem é preso por venda de hidrômetros furtados em Rio Grande

Desde setembro, cerca de 100 ocorrências de furtos de hidrômetros foram registradas. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (7), no bairro São Miguel, em Rio Grande, acusado de comercializar hidrômetros furtados da via pública da cidade.

Conforme a Polícia Civil, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação, que teve como foco o combate ao furto e à receptação de hidrômetros. Na ocasião, foram apreendidos 71 hidrômetros furtados em um estabelecimento comercial no bairro São Miguel, além de mais de R$ 10 mil em dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, desde setembro, cerca de 100 ocorrências de furtos de hidrômetros foram registradas.

— Fizemos diligências investigativas nos locais onde surgiram indícios de receptação. Os mandados foram cumpridos em dois estabelecimentos comerciais no bairro São Miguel: uma recicladora e um mini-mercado — explicou o delegado responsável pelo caso, Maiquel Fonseca.

Ainda segundo o delegado, a identificação dos autores dos furtos é difícil, pois, na maioria das vezes, eles são praticados por usuários de drogas, que revendem os hidrômetros a ferros-velhos e outros estabelecimentos.

— A apuração da autoria dos furtos é muito difícil nesse tipo de crime, porque a maioria desses crimes é cometida por usuários de drogas, e eles acabam pegando esse material que furtaram. Então, acaba que o combate às recicladoras ou ferros-velhos irregulares, aos receptadores, é muito mais eficaz — completa o delegado.