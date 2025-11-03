Homem é preso em Rio Grande por furto de gado avaliado em R$ 60 mil

Animais da raça angus são avaliados em R$ 60 mil. Divulgação / Polícia Civil

Um homem, natural de Bagé, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (3), em Rio Grande, por ser acusado de ser autor de diversos crimes de abigeato que ocorreram nas localidades da Vila da Quinta, Taim e Santa Isabel nas últimas semanas.

Durante a ação desta segunda-feira, foram recuperados 15 bovinos da raça angus, avaliados em R$ 60 mil, que já foram entregues ao proprietário.

Segundo a Polícia Civil, o acusado, que já possui antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo, era investigado há cerca de dois meses por cometer crimes de furto de gados e outros materiais na zona rural do município.

— Alguns animais foram encontrados na posse do suspeito, outros já haviam sido comercializados. Eles foram encontrados em mais de uma localidade, que por ora, não será informada para fins de continuidade das investigações. Identificamos que se tratava de furto pela marca do animal — comenta a delegada Paula Vieira, titular do núcleo de combate ao abigeato.