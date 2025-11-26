Homem é preso em flagrante por pornografia infantil em Pelotas

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (26) em Pelotas durante uma operação da Polícia Federal (PF) de combate aos crimes de compartilhamento e armazenamento de material contendo exploração sexual infantojuvenil. Durante a operação, os policiais apreenderam os dispositivos com o material ilícito.
Segundo a PF, o inquérito teve início após o recebimento de informações que indicavam que o homem compartilhava o material de abuso sexual infantojuvenil. As investigações continuam com a perícia do material apreendido.
Em 2025, a Polícia Federal já cumpriu 15 mandados de busca e apreensão relacionados a investigações de combate ao abuso e exploração sexual infantojuvenil.
