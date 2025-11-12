Homem é preso com 75 porções de maconha no centro de Pelotas

Entorpecente apreendido estava fracionado e pronto para venda. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, no centro de Pelotas, na tarde de terça-feira (11), com 75 porções de maconha.

Durante abordagem de rotina foi realizada busca no veículo do homem, onde os policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM) encontraram a droga em pacotes fracionados, que segundo a polícia, seria utilizada para venda. Com o homem também foi encontrado dinheiro em espécie.