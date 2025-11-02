Homem é morto a tiros dentro de carro em Rio Grande

O carro da vítima tinha mais de dez marcas de tiro. Margarete Andrade / Arquivo Pessoal

Um homem foi morto a tiros na manhã deste domingo (2) em Rio Grande, no sul do Estado. O crime aconteceu por volta das 8h, na avenida Primeiro de Maio, atrás do principal cemitério da cidade.

A vítima foi identificada como Patrick Martins Corrêa, de 30 anos, que estava dentro de um carro estacionado quando foi surpreendido pelos disparos. Ele foi baleado na cabeça e morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a suspeita é de que o autor dos disparos tenha fugido em uma carro branco.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizam atendimento na área para apurar as circunstâncias do homicídio. O carro da vítima tinha mais de dez marcas de tiro. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

