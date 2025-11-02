Homem de 27 anos é morto a tiros em Pelotas; sogro é suspeito do crime

Um homem de 27 anos foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Lindóia, em Pelotas, no sul do Estado, na tarde de sábado (1º). O principal suspeito é o sogro da vítima, que se entregou às autoridades e foi preso em flagrante, segundo o delegado Félix Rafahim, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas

A vítima foi identificada como Victor dos Santos Bueno. Uma mulher que também estava na casa foi atingida de raspão no braço. A relação dela com Victor não foi divulgada pela polícia.

Testemunhas relataram à polícia que a motivação do crime seria desavença familiar antiga. O suspeito foi detido no bairro Simões Lopes, após comunicar a familiares que iria se entregar debaixo de uma ponte da região. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento.