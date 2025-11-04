Guarda Municipal de Pelotas intensifica patrulhamento em prédios públicos após furtos





Proposta conta com uma guarnição exclusiva para essa finalidade. Miguel Mishuo / Prefeitura de Pelotas

A Guarda Municipal de Pelotas reforçou a vigilância em prédios públicos do município com a intensificação da Operação Prédios Seguros. A iniciativa da Secretaria de Segurança Pública (SSP), anunciada nesta terça-feira (4), tem como objetivo prevenir furtos, arrombamentos e atos de vandalismo nos equipamentos municipais já está em vigor.

A medida foi tomada após dois arrombamentos recentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os crimes ocorreram na UBS Navegantes, em 25 de outubro, e na UBS Porto, no último final de semana. Nos dois locais, aparelhos de ar-condicionado foram levados.

O secretário de Segurança Pública, Major Márcio Medeiros, informou que a Operação Prédios Seguros, que antes era realizada apenas uma vez por semana, passará a ser executada diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados.

— A gente faz um estudo para identificar os pontos mais vulneráveis, principalmente aqueles que já tiveram ocorrência — afirma o secretário.

Segundo Medeiros, a proposta conta com uma guarnição da Guarda Municipal exclusiva para essa finalidade, além do restante do efetivo, que continua realizando o patrulhamento preventivo normal.

O secretário enfatizou a necessidade de agir rapidamente contra os delitos:

— Precisamos dar uma resposta urgente e mais forte quando esse tipo de delito acontece — afirma.

Melhorias em Infraestrutura e Logística

A Secretaria também está negociando com a empresa de alarmes para aprimorar o serviço, ajustando o tempo de resposta e a compatibilidade dos sistemas.