Golpe com empréstimos transformava vítimas em laranjas de facção em Pelotas

Oferta de valores era utilizada para atrair moradores em situação de vulnerabilidade. Divulgação / MP/RS

A terceira fase da Operação El Patron, deflagrada nesta quarta-feira (19) pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), revela um dos aspectos mais sensíveis da atuação do grupo criminoso investigado: a oferta de empréstimos com juros aparentemente baixos, utilizados para atrair moradores em situação de vulnerabilidade e transformá-los em laranjas alvos de extorsão, ameaças e coação financeira.

Segundo o promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, coordenador do 10º Núcleo do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), muitas vítimas acreditavam buscar crédito em empresas legais, mas não sabiam que o dinheiro provinha do crime organizado.

— A maioria não tem consciência da origem ilícita dos valores. Elas recorrem a esses empréstimos por necessidade, porque não têm acesso a microcrédito formal. Depois, acabam ameaçadas ou tendo bens tomados — afirmou o promotor.

Sistema permitia gerenciar repasses entre contas usadas para lavagem de dinheiro. Divulgação / MP/RS

A investigação também identificou o uso de um aplicativo estrangeiro chamado Crossbox, usado pela facção para simular operações de microcrédito. Na plataforma eram cadastrados os “clientes”, calculados juros, organizadas cobranças e controladas as movimentações financeiras. O sistema permitia gerenciar repasses entre contas usadas para lavagem de dinheiro, dando aparência de legalidade aos empréstimos e dificultando que as vítimas percebessem o vínculo com o crime organizado.

Foram identificados casos em que moradores, incapazes de quitar as cobranças impostas pela facção, foram coagidos a ceder suas contas bancárias. Esses perfis eram então utilizados para movimentar valores oriundos do tráfico de drogas e da agiotagem, tornando as vítimas parte involuntária do esquema.

Em situações mais graves, segundo o Ministério Público, houve episódios em que pessoas perderam o controle integral de suas contas e passaram a sofrer risco à integridade física.

— Alguns enfrentaram ameaça à vida, tiveram bens tomados ou foram completamente dominados pela dívida. Quem está sendo coagido não será penalizado. É fundamental que procurem o Ministério Público ou as forças de segurança — reforçou Caldas.

A ação desta quarta-feira resultou ainda na transferência de nove detentos do Presídio Regional de Pelotas, que, conforme a investigação, movimentaram R$ 32 milhões de dentro da cela. Eles foram encaminhados a unidades prisionais com bloqueadores de sinal telefônico capazes de impedir a continuidade das comunicações ilegais.

A El Patron III cumpriu 22 mandados de prisão preventiva. Ao todo, 12 pessoas foram presas, incluindo três monitoradas por tornozeleira eletrônica, que retornam ao sistema prisional. A fase atual concentra-se nos indivíduos que permitiram o uso de suas contas bancárias para lavagem de dinheiro. As etapas anteriores já haviam identificado movimentações superiores a R$ 100 milhões no esquema.

O Ministério Público orienta que vítimas endividadas ou coagidas podem procurar o GAECO, a Polícia Civil ou a Brigada Militar. Segundo o promotor, “a devolução do dinheiro é o menor dos problemas” quando comparada aos riscos impostos por facções.