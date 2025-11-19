Segurança

El Patron III
Golpe com empréstimos transformava vítimas em laranjas de facção em Pelotas

Aplicativo estrangeiro simulava microcrédito, e moradores endividados eram coagidos a ceder contas bancárias usadas para lavar dinheiro do tráfico e da agiotagem

Frederico Feijó

