"Ficaram poucos focos": incêndio em aterro de Santa Vitória do Palmar chega ao terceiro dia

Trabalhos para controle de chamas e fumaça iniciaram na quarta-feira (26). Divulgação / Prefeitura de Santa Vitória do Palmar

No terceiro dia de combate ao incêndio de grandes proporções no aterro sanitário de Santa Vitória do Palmar, a prefeitura e o Corpo de Bombeiros esperam extinguir as chamas na tarde desta sexta-feira (28). O aterro está localizado no bairro Aviação, na zona norte do município. Os trabalhos reiniciaram às 6h.

Segundo o secretário municipal de Obras, Vanderlei Pereira, o trabalho realizado na quinta-feira (27) surtiu efeito. A ausência de vento nesta manhã também está auxiliando o processo.

— Ficaram poucos focos de fogo que hoje, durante o dia, extinguiremos. A prioridade é eliminar completamente todos os focos antes do final da tarde — explica Pereira.

Ele afirma que há previsão de fortes rajadas de vento para o final do dia, o que poderia reativar o fogo. Por isso, a importância de extinguir as chamas o mais rápido possível.

O incêndio teve início na noite de quarta-feira (26). O fogo segue ativo nesta sexta-feira, gerando fumaça que se espalha por diferentes regiões da cidade.

A Defesa Civil também acompanha a situação. Moradores de diferentes bairros relataram à GZH irritação nos olhos e mau cheiro em razão da fumaça que se desloca pela cidade.

A Polícia Civil investiga o caso, tratado como incêndio culposo — sem intenção de causar o fogo. Um casal de catadores é o principal suspeito.