Duas casas são destruídas por incêndio em Rio Grande

Duas casas foram completamente destruídas por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (5), na Vila da Quinta, em Rio Grande. Os imóveis, ambos de madeira, foram totalmente consumidos pelas chamas.
Moradores relataram ao Corpo de Bombeiros que o fogo começou por volta das 4h e se espalhou rapidamente, destruindo também os móveis que estavam nas residências. A guarnição encerrou o combate às chamas por volta das 6h30.
Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas pela perícia.