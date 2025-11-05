Duas casas são destruídas por incêndio em Rio Grande

Causas do fato ainda serão apuradas pela perícia. Thaina Martins/RBS TV / RBS TV

Duas casas foram completamente destruídas por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (5), na Vila da Quinta, em Rio Grande. Os imóveis, ambos de madeira, foram totalmente consumidos pelas chamas.

Moradores relataram ao Corpo de Bombeiros que o fogo começou por volta das 4h e se espalhou rapidamente, destruindo também os móveis que estavam nas residências. A guarnição encerrou o combate às chamas por volta das 6h30.