Dois suspeitos por estupro de vulnerável são presos  em Pelotas

Mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Igor Islabão / Grupo RBS

Dois homens suspeitos de estupro de vulnerável foram presos preventivamente nesta segunda-feira (3) em Pelotas. Os mandados de prisão, referentes a dois casos diferentes, foram cumpridos pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA) da cidade.

Um dos casos envolve uma menina de 12 anos que teria sido abusada sexualmente por um homem de 38. O suspeito é ex-padrasto da vítima e mora no mesmo bairro que a menina. Os abusos teriam ocorrido em diversas ocasiões. O investigado foi preso no bairro Areal.