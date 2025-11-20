Clientes recebem areia no lugar de iPhones em esquema investigado pela polícia

Um adolescente de 17 anos suspeito de estar envolvido foi localizado. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil de Rio Grande deflagrou, na quarta-feira (19), a operação “Entrega Frustrada”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por realizar falsas entregas de mercadorias adquiridas em lojas conhecidas da internet.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, Paula Vieira, o esquema consistia na substituição dos produtos antes que chegassem aos compradores. Em um dos casos que chamou a atenção dos investigadores, um iPhone 17 Pro foi trocado por um punhado de areia.

— Temos informações de desvios como esse desde setembro. Cinco casos foram identificados até agora. Ainda estamos aprofundando as investigações — afirmou a delegada.

Até o momento, a polícia conseguiu recuperar dois dispositivos, avaliados em R$ 26 mil, no total. Um adolescente de 17 anos envolvido no esquema foi localizado.

— Como se trata de crime sem violência ou grave ameaça, ele foi ouvido e liberado — explica a delegada Paula.

Agora, a investigação segue para localizar os demais integrantes do grupo.



