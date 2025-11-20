Casal é flagrado com 46 quilos de skunk na BR-471, em Rio Grande

Apreensão ocorreu após investigação de 40 dias conduzida pela Draco. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil de Rio Grande, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (19) na BR-471, na localidade da Quinta. Os suspeitos — um homem de 43 anos e uma mulher de 23, ambos sem antecedentes — transportavam 46 quilos de skunk em um automóvel Fiat Cronos.

Segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), responsável pela operação, a droga estava dividida em 92 pacotes. Também foram apreendidos sete pinos de cocaína, R$ 284 em dinheiro e aparelhos celulares, além do veículo usado no transporte.

A investigação vinha sendo conduzida há cerca de 40 dias, período em que os agentes monitoraram a movimentação do casal e identificaram o trajeto utilizado na rodovia. De acordo com o delegado Rafael Patella, titular da Draco de Rio Grande, a origem e o destino da droga ainda estão sendo apurados. Ele destacou que, apesar de o casal ser primário e não ter antecedentes criminais, ambos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Patella afirmou ainda que a investigação seguirá para identificar outros envolvidos na rota.