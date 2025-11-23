Briga em bar termina com dois mortos no Chuí

Vítimas seriam de Montevidéu e Maldonado, e teriam viajado ao Rio Grande do Sul para participar de um evento de motocross. Roberto Rocha / Divulgação

Dois homens uruguaios morreram baleados na madrugada deste domingo (23) na Avenida Uruguai, no Centro do Chuí, no sul do Estado, em área próxima à divisa com o Uruguai. A Polícia Civil investiga o caso como duplo homicídio doloso e a ocorrência ainda está em andamento.

As vítimas, ainda sem identificação, seriam de Montevidéu e Maldonado, e teriam viajado ao Rio Grande do Sul para participar de um evento de motocross.

Guarnições da Brigada Militar foram acionadas após denúncias de disparos no local, encontrando os dois homens já mortos. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o crime teve início após uma briga em um bar, onde as vítimas teriam sido agredidas por várias pessoas com armas brancas e de fogo.

O delegado Lucas Lima afastou a possibilidade de o crime estar relacionado a disputas do crime organizado.

— Foi uma briga ali, que envolveu uruguaios. Não é facção, não é nada nesse sentido — conta.

Além das duas mortes, o delegado confirmou que uma mulher ficou ferida e foi levada para um hospital em Rocha, no Uruguai.