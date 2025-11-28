Bombeiros trabalham para evitar que incêndio em loja no centro de Pelotas se espalhe para prédios vizinhos

Agentes fazem o resfriamento das paredes lindeiras para impedir que chamas atinjam outros imóveis. Igor Islabão / Grupo RBS

O incêndio que atinge o depósito de uma loja de roupas no centro de Pelotas na tarde desta sexta-feira (28) mobilizou uma operação intensa do Corpo de Bombeiros para impedir que as chamas se propaguem para construções vizinhas — risco considerado alto devido à proximidade entre os prédios na área central.

Segundo a capitã Luciana Gonçalves, que coordena a ação, o fogo começou no pavimento superior, onde havia grande quantidade de material combustível, o que provocou a formação de fumaça escura e densa. Mesmo com a rápida evolução das chamas, não houve feridos, porque funcionários conseguiram deixar o local antes da chegada das equipes.

Foco na contenção e resfriamento das estruturas

A prioridade dos bombeiros é o resfriamento da fachada e das paredes lindeiras, com o objetivo de impedir que o calor provoque a ignição em imóveis próximos.

— Estamos trabalhando para que o fogo não se alastre para as demais edificações. A estrutura é antiga e muito próxima das outras, então o risco é real — explicou a capitã.

Prédios do entorno foram evacuados preventivamente, e agentes de trânsito fizeram o isolamento completo da área.

Operação reforçada

No início da ocorrência, apenas a guarnição de serviço — formada por três militares — estava no local. Porém, diante da intensidade das chamas, foi solicitado reforço.

— Acionamos a força de resposta rápida, somando mais cinco bombeiros, além do suporte de um caminhão-pipa que foi reabastecido e já retornou para auxiliar no combate — detalhou Luciana.