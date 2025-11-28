Segurança

Fogo
Notícia

Bombeiros trabalham para evitar que incêndio em loja no centro de Pelotas se espalhe para prédios vizinhos

Chamas começaram no depósito da loja e geraram fumaça densa; área foi evacuada e trânsito isolado enquanto equipes realizam resfriamento das estruturas ao redor

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS