Bombeiros contêm chamas e fogo em loja de Pelotas é controlado





Trabalho de rescaldo deve continuar até a manhã deste sábado. Douglas Dutra / Grupo RBS

O incêndio que destruiu a loja Mercado Skate Shop, no centro de Pelotas, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta sexta-feira (28).

As chamas começaram por volta das 13h em um depósito no segundo andar do prédio e apenas uma funcionária estava no local, mas não ficou ferida. O estabelecimento fica na Rua Andrade Neves, próximo ao Calçadão, o principal ponto de comércio da cidade.

Segundo a capitã Luciana Gonçalves, que coordenou a operação, os agentes conseguiram conter as chamas no depósito.

— Conseguimos conter o incêndio de forma que ele não se alastrou nem para o térreo da loja, se concentrou somente no andar superior, no depósito, e queimou apenas o estoque de roupas.

De acordo com Luciana, os bombeiros devem continuar o rescaldo do incêndio até a manhã deste sábado.