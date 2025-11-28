Bombeiros contêm chamas e fogo em loja de Pelotas é controlado

O incêndio que destruiu a loja Mercado Skate Shop, no centro de Pelotas, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta sexta-feira (28).
As chamas começaram por volta das 13h em um depósito no segundo andar do prédio e apenas uma funcionária estava no local, mas não ficou ferida. O estabelecimento fica na Rua Andrade Neves, próximo ao Calçadão, o principal ponto de comércio da cidade.
Segundo a capitã Luciana Gonçalves, que coordenou a operação, os agentes conseguiram conter as chamas no depósito.
— Conseguimos conter o incêndio de forma que ele não se alastrou nem para o térreo da loja, se concentrou somente no andar superior, no depósito, e queimou apenas o estoque de roupas.
De acordo com Luciana, os bombeiros devem continuar o rescaldo do incêndio até a manhã deste sábado.
— Tem muito material combustível ainda para queimar. Nós conseguimos acessar o local agora há pouco depois de muita tentativa, porque tentávamos entrar no depósito e não conseguíamos porque tinha muita caloria. Nós colocávamos água para apagar os focos de incêndio e a água evaporava, se transformava em fumaça e vinha aquele vapor, então a gente não conseguia avançar muito por causa disso — explica.