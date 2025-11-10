Advogado é preso 16 anos após ser condenado pelo assassinato de pecuarista em Santa Vitória do Palmar

Prisão foi realizada em uma ação conjunta entre Gaeco, Brigada Militar e Polícia Federal. Divulgação / MPRS

O advogado Everaldo Tapi Rodrigues foi preso nesta segunda-feira (10) em Santa Vitória do Palmar. Ele é considerado o mandante do assassinato do pecuarista Estanagildo Arriada Lima, ocorrido em 2003.

O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri em 2009, pelos crimes de homicídio qualificado e incêndio, recebendo uma pena de 18 anos e 8 meses de prisão em regime fechado.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta que envolveu o 10º Núcleo Regional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do 5º Batalhão de Choque da Brigada Militar e da Polícia Federal.

O crime ocorreu em 30 de junho de 2003. Na época, Estanagildo foi atraído por um telefonema e morto com três tiros. O advogado foi apontado como mandante do homicídio, que teria sido motivado por desavenças comerciais e pela tentativa de ocultar fraudes. Em 2009, outros dois homens também foram condenados pelo homicídio.





