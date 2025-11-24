Segurança

BR-116
Notícia

Acidente grave mata motociclista em São Lourenço do Sul

Queda de motocicleta aconteceu por volta das 6h no km 473 da rodovia; trânsito opera em meia pista e causas serão investigadas pela PRF

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS