Acidente grave mata motociclista em São Lourenço do Sul

Carona ficou ferido e foi resgatado pela equipe médica da Ecovias Sul; identificação dos envolvidos ainda não foi divulgada. Divulgação / Ecovias Sul

Um homem de 21 anos morreu e outro ficou gravemente ferido após a queda de uma motocicleta que colidiu contra a defensa metálica no km 473 da BR-116, sentido Norte, em São Lourenço do Sul, por volta das 6h desta segunda-feira (24).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor, natural do município, morreu no local em consequência do impacto. O passageiro, também de São Lourenço, foi removido em código vermelho ao Hospital de Pronto-Socorro de Pelotas pela equipe de resgate da Ecovias Sul. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

O trânsito operou em meia pista durante parte da manhã, com sistema pare e siga, e já foi normalizado.