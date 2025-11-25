Ação apreende 180 kg de carne em açougue e abatedouros clandestinos na zona rural de Rio Grande

Polícia cumpriu quatro ordens judiciais na segunda-feira (24) Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil de Rio Grande apreendeu 180 quilos de carne durante uma operação contra abigeato realizada na segunda-feira (24). A ação, conduzida pelo Núcleo de Combate ao Abigeato, cumpriu quatro ordens judiciais nas localidades da Palma e do Siola, na zona rural do município.

Conforme a investigação, o material apreendido é proveniente de furtos de gado registrados na região. Os agentes localizaram dois abatedouros clandestinos, e em um deles também funcionava um açougue onde ocorria o abate e a venda de carne imprópria para consumo.

Para acessar uma das propriedades, as equipes precisaram utilizar embarcações e atravessar áreas onde havia jacarés se alimentando de restos de bovinos abatidos.