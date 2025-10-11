Segurança

Combate ao tráfico
Notícia

Três pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Pelotas e Jaguarão

Ação da Polícia Civil cumpriu 10 mandados judiciais e desarticulou grupo que atuava com apoio de apenado da Penitenciária Estadual de Rio Grande

Laura Cosme

