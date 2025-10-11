Três pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Pelotas e Jaguarão

Três pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada na sexta-feira (10), em Pelotas e Jaguarão, zona sul do Estado.

Segundo a Polícia Civil, em Pelotas, a prisão ocorreu na região central da cidade. Já em Jaguarão, os mandados foram cumpridos nos bairros Vencato, Bela Vista e Carvalho.

A ação é resultado de uma investigação que teve início no ano passado, após a Polícia Civil receber uma denúncia sobre um grupo criminoso que atuava no tráfico, sob o comando de um homem que já estava preso na Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG), apontado como gerente da organização.

Ainda em 2024, no curso da investigação, foi realizada uma prisão em flagrante, reforçando os indícios sobre o funcionamento da quadrilha.