Polícia Civil indicia três pessoas por tortura em Capão do Leão

A Polícia Civil indiciou três pessoas por tortura qualificada e associação criminosa em um residencial terapêutico localizado em Capão do Leão, no sul do Estado. Entre os indiciados estão o proprietário do local, a responsável técnica e uma cuidadora.

A investigação da Delegacia de Polícia do município começou em março, após denúncia do Ministério Público, e comprovou o uso sistemático de contenção física e química como forma de castigo contra os moradores – entre eles, uma pessoa com deficiência. O inquérito foi finalizado nesta quarta-feira (29).

De acordo com a Polícia Civil, as provas reunidas mostram que as ordens para aplicar os castigos e ocultar as agressões partiam da direção do estabelecimento. As conclusões foram obtidas a partir de mandados de busca e apreensão, análise de provas digitais e depoimentos de testemunhas.

