Suspeito de feminicídio no Cassino é preso em Rio Grande

Corpo foi encontrado próximo à estátua de Iemanjá. Thaina Martins / RBS TV

Um homem de 33 anos foi preso temporariamente na tarde desta sexta-feira (24) em Rio Grande. Ele é suspeito de ter matado uma mulher, de 46 anos, no início de outubro na Praia do Cassino. O caso é tratado pela polícia com feminicídio.

A identidade da vítima e a do suspeito não foram divulgadas pela Polícia Civil.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Grande, reuniu elementos que colocam o suspeito no local do crime. O veículo usado na ação foi apreendido, conforme investigação coordenada pelo delegado Lucas Lima.

— O suspeito estaria embriagado [no dia do crime], possui antecedentes por duas tentativas de homicídio e porte ilegal de arma de fogo — afirma.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou drogas na residência do suspeito, que também foi preso em flagrante por tráfico. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a dinâmica do feminicídio.

Relembre o caso

O corpo da vítima foi encontrado no dia 6 de outubro na areia da Praia do Cassino, próximo à estátua de Iemanjá. Ela tinha ferimento de disparo de arma de fogo no rosto.

Segundo a investigação, a motivação do crime teria sido um desacerto relacionado à prática sexual. A mulher vivia em situação de rua, de acordo com a Polícia.