Suspeito de feminicídio em Piratini é preso em Pelotas

Um homem suspeito de ter cometido feminicídio em Piratini, no sul do Estado, foi preso na manhã desta quarta-feira (16) em Pelotas. A prisão ocorreu no 8º distrito, zona rural do município, onde ele estava escondido na casa de familiares.

O crime aconteceu na última segunda-feira (20), no centro de Piratini. A vítima, uma jovem de 22 anos que não teve o nome divulgado, foi morta por asfixia e também sofreu violência sexual.

— O suspeito fazia esse trajeto com frequência, Pelotas e Piratini. Encontramos ele em casa — disse o delegado Rafael Brodbeck, responsável pela investigação.

Segundo o delegado, o suspeito foi a última pessoa a ter contato com a vítima. A identificação ocorreu por meio de imagens de câmeras de segurança e comprovantes de pagamento.

O veículo utilizado pelo homem, um HB20 branco, também foi flagrado nas proximidades do local do crime no dia do assassinato. A Polícia Civil, através da delegacia de Piratini, segue investigando o caso.



