Policial que apitava jogo da Terceirona saca arma para torcedor em Rio Grande; veja o vídeo

Rodrigo Garcia está no quadro de arbitragem da Federação Gaúcha desde 2022. Frame de vídeo / Leonardo Oliveira

O policial militar Rodrigo Garcia, quarto árbitro na partida da Terceirona entre Riograndense e São Paulo, realizada no Torquato Pontes, em Rio Grande, sacou uma arma no lado de fora do estádio após uma confusão com torcedores.

O caso aconteceu no final da tarde de domingo (26) e teve dois boletins de ocorrência registrados pela Brigada Militar, que serão encaminhados à Polícia Civil.

Na súmula da partida, divulgada às 11h30 desta segunda-feira (27), o árbitro principal, Rodrigo Brand da Silva, relata que, ao término do jogo, a equipe de arbitragem foi hostilizada por comerciantes que estavam no interior do estádio.

Conforme o documento, ao se dirigir ao veículo, estacionado em área reservada, o grupo teria sido cercado por cinco pessoas no estacionamento, que partiram para agredir o assistente Leirson Peng Martins, que teria sido agredido com socos e chutes.

A partir do confronto, conforme o documento, Rodrigo Garcia teria auxiliado Martins e dado voz de prisão aos agressores, que fugiram para dentro do estádio, impedindo a identificação deles. Apesar disso, a súmula não relata que o quarto árbitro tenha sacado a arma de fogo.

O relato ainda informa que a Brigada Militar retornou ao local para o registro da ocorrência, e que o assistente foi encaminhado ao hospital para realizar exame de corpo de delito devido às lesões provocadas pelas agressões.

Em contato com a Brigada Militar, a corporação afirma não ter informações sobre a ocorrência.

Brigada Militar retornou ao estádio após a partida para o registro da ocorrência. Frame de vídeo / Leonardo Oliveira

Uma testemunha ouvida por GZH, que preferiu não ser identificada, confirma que a confusão começou ainda dentro do estádio, logo após o apito final, quando houve uma discussão entre o auxiliar Leirson Peng Martins e uma vendedora ambulante.

De acordo com o relato, o tumulto recomeçou no estacionamento, já com a presença de torcedores, e foi nesse momento que o Rodrigo Garcia sacou a arma. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o momento em que ele tenta imobilizar um torcedor com um golpe mata-leão e, em seguida, aponta a arma e desfere um chute contra o homem, que tentava deixar o local.

O árbitro

Rodrigo Garcia, de 30 anos, é soldado da Brigada Militar, lotado em Porto Alegre, e desde 2022 faz parte do quadro de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), filiado à Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul.

Em nota, a FGF afirma que está acompanhando o ocorrido desde domingo e aguarda atenta aos trâmites e desdobramentos.

Confira a íntegra da súmula

Informo que ao sair do estádio, indo em direção ao veículo da arbitragem estacionado em local destinado pelo clube, fomos hostilizados por alguns comerciantes que estavam no interior do estádio, em baixo da arquibancada, sendo que cerca de 5 (cinco) pessoas que estavam no estacionamento, próximo ao veículo da arbitragem, partiram para agredir o Arbitro Assistente, Leirson Peng Martins, houve tentativa de conter os agressores, pedindo que cessassem as agressões, não surtindo efeito, por sua vez, foi auxiliado pelo colega 4º arbitro, Rodrigo

Garcia, que é Policial Militar e prontamente deu proteção ao Leirson que estava sendo agredido no solo, com socos e chutes, Rodrigo Garcia deu voz de prisão aos agressores, os mesmos correram em fuga para o interior do estádio, impossibilitando a identificação dos agressores.

Diante disso, a Brigada Militar retornou para realizar o procedimento de Registro de Ocorrência.