Polícia prende três pessoas por furto de R$ 360 mil em Canguçu 

Durante as buscas, a polícia encontrou uma parte significativa do valor. Divulgação / Polícia Civil

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de segunda-feira (20), por envolvimento no furto qualificado de R$ 360 mil em espécie, dentro de uma casa em Canguçu, no sul do Estado.

Segundo o delegado Luciano Cabreira, as vítimas são comerciantes que realizam transações rurais.

— Estavam com esse dinheiro em casa por questões particulares — afirma.

Durante as buscas, a polícia encontrou uma parte significativa do valor, uma arma calibre .20 e diversos bens que foram comprados com o dinheiro do crime. O principal investigado foi abordado em Pelotas.