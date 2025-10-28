Polícia investiga morte de homem em situação de rua queimado em Pelotas

Caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Pelotas. Igor Islabão / Grupo RBS

A 3ª Delegacia de Polícia (DP) de Pelotas investiga a morte de Thalisson Veiga de Freitas, 29 anos, ocorrida no último domingo (26). Ele vivia em situação de rua e estava internado desde o dia 15, quando ficou gravemente ferido após ter se queimado na Avenida Dom Pedro I, no bairro Fragata, em Pelotas.

A delegada titular da 3ª DP, Maria Angélica Gentilini da Silva, afirma que a polícia aguarda o laudo pericial e que as circunstâncias da morte estão sendo apuradas.

Ela descarta, no entanto, a hipótese de que o fogo tenha sido causado por outra pessoa e afirma que a polícia está procurando possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança.

— O que a gente já tem levantado é que não há participação de uma pessoa que tenha ateado fogo na vítima. A gente está trabalhando com duas hipóteses, que seria acidental ou autolesão — afirma a delegada.

O que se sabe até agora

