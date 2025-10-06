Polícia investiga hipótese de legítima defesa em homicídio em Pelotas

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas apura a hipótese de legítima defesa no caso de um homicídio ocorrido na madrugada de domingo (5) no bairro Fragata. Um homem foi morto após um desentendimento num posto de combustíveis localizado na Rua Duque de Caxias, próximo das 4h.

De acordo com o delegado Félix Rafanhim, titular da DHPP, a vítima é Giam Xavier Coimbra, 34 anos. Ele foi esfaqueado no peito e morreu antes de chegar ao pronto-socorro.

A defesa do suspeito, que seria vigilante do posto, alega que ele teria agido em legítima defesa e informou à polícia que ele irá se apresentar à DHPP durante a semana. Ele não estava mais no local quando a polícia chegou.

