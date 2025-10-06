Segurança

Desentendimento
Notícia

Polícia investiga hipótese de legítima defesa em homicídio em Pelotas

Vítima foi morta com uma facada em um posto de combustíveis, no bairro Fragata, na madrugada de domingo

Gabriel Veríssimo

