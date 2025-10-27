Polícia Civil desmente que “Maníaco do Cassino” tenha sido solto

A Polícia Civil de Rio Grande desmentiu, nesta segunda-feira (27), os boatos que circulam nas redes sociais afirmando que o “Maníaco do Cassino”, conhecido como Titica, teria sido solto.

De acordo com a corporação, o indivíduo permanece cumprindo pena, e são falsas as informações de que ele estaria em liberdade na cidade. A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) também informou à reportagem que ele segue preso na Penitenciária Estadual de Charqueadas.

Leia Mais Quem era o maníaco do Cassino? A história dos crimes de um dos serial killers mais aterrorizantes do RS

O “Maníaco do Cassino” foi julgado e condenado com uma das maiores sentenças da história do Rio Grande do Sul. Segundo a legislação brasileira, que prevê o tempo máximo de 30 anos de prisão, a previsão de soltura é para 2029, quando ele completará três décadas de cumprimento da pena.