Pássaros silvestres mantidos em condições insalubres são resgatados de residência em Pelotas

As aves estavam mantidas em condições insalubres, presas em 20 gaiolas fixadas na parede da garagem do imóvel.

Vinte e nove pássaros silvestres foram resgatados em uma residência no bairro Ceval, em Pelotas, no sul do RS, na sexta-feira (10). As aves estavam mantidas em condições insalubres, presas em 20 gaiolas fixadas na parede da garagem do imóvel.

Os pássaros são das espécies conhecidas como canário da terra, tico-tico rei, azulāo, bico-duro e cardeal.

De acordo com a Patram, a ação foi motivada por uma denúncia anônima, encaminhada por meio do sistema da Agência de Inteligência.

Durante a abordagem, o proprietário do local confirmou não possuir autorização para a criação das aves. Ele foi preso em flagrante por crime contra a fauna e maus-tratos a animais, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98.

No entanto, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi liberado e responderá ao processo em liberdade.

As aves foram encaminhadas para reabilitação e devolvidas à natureza em local ambientalmente adequado, sob orientação dos órgãos ambientais competentes.