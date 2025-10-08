Segurança

Polícia Federal
Notícia

Operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes cumpre mandados em Pelotas e Rio Grande; uma pessoa foi presa em flagrante

Em todo o país, foram 182 mandados de busca e apreensão e 49 prisões em flagrantes

Douglas Dutra

