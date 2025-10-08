Operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes cumpre mandados em Pelotas e Rio Grande; uma pessoa foi presa em flagrante

PF mira envolvidos no abuso de crianças e adolescentes praticados pela internet. Divulgação / Polícia Federal

A Operação Proteção Integral 3, da Polícia Federal (PF), cumpriu três mandados de busca e apreensão em Rio Grande e um em Pelotas, no sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (8). Em Rio Grande, houve uma prisão em flagrante.

A PF não divulgou detalhes sobre a ação na região.

No Rio Grande do Sul também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Cachoeirinha, Viamão, Sapiranga, Osório, Três Forquilhas e Terra de Areia. Em Cachoeirinha, uma pessoa foi presa em flagrante por armazenamento de imagens de abuso e posse ilegal de arma de fogo.

A ação foi realizada em conjunto com as Polícias Civis de 16 Estados para identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet.

Em todo o país, foram cumpridos simultaneamente 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Até as 11h, haviam sido realizadas 49 prisões em flagrante, dois menores foram apreendidos e ao menos duas vítimas foram resgatadas.