Nova Central de Polícia é inaugurada em Rio Grande com seis delegacias reunidas

Nova Central de Polícia de Rio Grande concentra seis delegacias em prédio de sete andares no antigo Fórum, no Centro da cidade. Thainá Martins / RBS TV

A nova Central de Polícia de Rio Grande foi inaugurada oficialmente nesta quarta-feira (1º). O prédio de sete andares, que já funciona desde 30 de junho no antigo Fórum, reúne seis delegacias em um mesmo endereço, na Avenida Silva Paes, nº 249, no Centro da cidade.

O investimento na obra foi de R$ 2 milhões, provenientes de emendas parlamentares, multas aplicadas pelo Ministério Público do Trabalho e aporte do governo do Estado. A ideia é integrar os serviços da Polícia Civil e ampliar o atendimento à população.

A inauguração contou com a presença do governador Eduardo Leite, do chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Chaves Guerreiro, e de autoridades locais. O projeto foi articulado pela delegada regional de Rio Grande, Lígia Furlanetto.

— Segurança pública é a primeira razão de ser do Estado. Por isso, é tão importante que a gente tenha estruturas adequadas. A mobilização da comunidade também fez a diferença nesse processo — afirmou o governador.

— A nova central foi pensada para garantir um atendimento mais ágil e humanizado, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores — destacou a delegada regional.

Um dos diferenciais da nova sede é a Sala das Margaridas, espaço voltado ao atendimento de vítimas de violência doméstica. A entrada é independente, para evitar contato das mulheres com presos conduzidos em flagrante.

No térreo, também estão as celas e a sala de flagrantes, cada uma com acesso próprio. Nos sete andares da estrutura funcionam as demais delegacias, distribuídas para dar mais agilidade ao trabalho policial.

Com a Central, Rio Grande passa a contar com uma das estruturas mais completas da Polícia Civil no interior do Estado, centralizando serviços e ampliando a capacidade de atendimento à população.



