Nova Central de Polícia é inaugurada em Rio Grande com seis delegacias reunidas

Estrutura de R$ 2 milhões funciona no prédio do antigo Fórum e conta com a Sala das Margaridas, espaço especializado no atendimento a vítimas de violência doméstica

Laura Cosme

