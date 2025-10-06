Mulher encontrada morta na Praia do Cassino vivia em situação de rua, aponta Polícia

A mulher possuía sinais de ferimentos de um disparo de arma de fogo na região da boca. Thaina Martins / RBS TV

A Polícia Civil de Rio Grande confirmou que a mulher de 46 anos encontrada morta na orla da Praia do Cassino vivia em situação de rua. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

O corpo foi localizado na manhã desta segunda-feira (6), nas proximidades da estátua de Iemanjá. A mulher possuía sinais de ferimentos de um disparo de arma de fogo na região da boca.

