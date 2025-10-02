Suspeita de furtar R$ 100 mil de lotérica é presa em Pelotas

Uma mulher de 27 anos foi presa na manhã desta quinta-feira (2), suspeita de furtar R$ 100 mil de uma lotérica localizada no município de Pelotas.

Segundo a Polícia Civil, a investigada era funcionária do estabelecimento e realizou diversas transferências bancárias no dia do crime, ocorrido em julho deste ano.

— A vítima procurou a polícia bastante preocupada com uma diferença no caixa. Fomos ao local, conversamos com os funcionários, e a mulher, responsável pelo caixa onde ocorreu o desfalque, afirmou que se tratava de uma falha no sistema. Ela mesma fez dezenas de transferências que deveriam ser de R$ 48,00, mas foram de R$ 4.800,00 — explicou a delegada responsável pelo caso, Walquíria Meder.

Durante a investigação, os policiais identificaram uma ligação entre a investigada e um detento do presídio de Charqueadas, apontado como seu namorado.

Conforme a polícia, os principais beneficiários das transferências eram companheiros de cela desse preso, o que reforçou os indícios da participação da mulher no esquema.

— Conseguimos comprovar a participação dela no crime e representamos pela prisão preventiva. Também realizamos mandado de busca na residência dela e cumprimos a prisão — acrescentou Walquíria.

A delegada afirma que a própria mulher chegou a procurar a polícia e sugeriu que o dono da lotérica estaria tentando incriminá-la, insinuando que ele teria simulado o golpe para se apropriar do valor desviado.

— No início da investigação, ela mesma procurou a polícia, solicitando que fosse ouvida novamente, e, nesse novo depoimento, inclusive, ela deu a entender que tudo não passaria de um golpe da própria vítima, do próprio proprietário da lotérica, que estaria injustamente tentando incriminar ela para se apoderar do dinheiro. Ao final, restou cabalmente comprovada a participação dela — finaliza.