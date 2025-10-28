Mulher é presa com skunk em ônibus na BR-116, em Capão do Leão

Droga foi encontrada em bagageiro de ônibus que fazia o trajeto entre Jaguarão e Pelotas. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (27), em Capão do Leão, no sul do Estado. Ela transportava 1,5 quilo de skunk em um ônibus abordado na BR-116.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação de combate ao crime foi realizada em um veículo que fazia o trajeto entre Jaguarão e Pelotas.

Os agentes encontraram três embalagens plásticas com o entorpecente em uma mala, no bagageiro. A bagagem pertencia à mulher, natural de Porto Alegre, que não possuía antecedentes criminais.