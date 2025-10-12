Mulher é presa carregando 20 quilos de maconha em ônibus com destino à Pelotas

Uma mulher de 19 anos foi presa na manhã deste domingo (12) por carregar 20 quilos de maconha em uma mala.
A prisão aconteceu após ação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, em Pelotas, no sul do Estado.
Os policiais abordaram um ônibus que faz a linha Porto Alegre-Pelotas e, durante a inspeção, encontraram a droga.
Segundo a polícia, a mulher, que é nascida em Florianópolis (SC), contou que embarcou em Lages - no Estado vizinho - e levaria a droga até Pelotas.
Ela não possuía antecedentes criminais anteriores.
A mulher presa e a droga foram levadas para a Polícia Civil.