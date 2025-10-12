Segurança

DROGA NA MALA 
Notícia

Mulher é presa carregando 20 quilos de maconha em ônibus com destino à Pelotas

Polícia Rodoviária Federal fez abordagem na BR-116

Igor Islabão

Repórter

