MP deflagra nova fase da Operação El Patron contra esquema de lavagem de dinheiro em Pelotas

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta quarta-feira (8), a segunda fase da Operação El Patron, que mira o núcleo financeiro de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas com base em Pelotas. O grupo é investigado por lavagem de dinheiro, agiotagem e rifas ilegais, utilizando até mesmo um aplicativo próprio para gerenciar os lucros.

A ação ocorreu em Pelotas, Charqueadas e Porto Alegre, com o cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. Segundo o MP, o grupo movimentou mais de R$ 49 milhões entre maio de 2022 e agosto de 2024, por meio de laranjas e empresas de fachada.

— Eles criavam empresas de microcrédito, com empréstimos do dinheiro retirado do tráfico. Todo esse esquema era operado, na maioria das vezes, de dentro do sistema penitenciário — afirmou o promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, coordenador do 10º Núcleo Regional do Gaeco – Sul e responsável pela investigação.

Durante a operação, foram apreendidos quatro veículos, celulares, dinheiro e documentos. As ordens judiciais incluíram cinco mandados de busca e dois de prisão em Pelotas, cinco de busca e três de prisão em Charqueadas, e um de busca e um de prisão em Porto Alegre. Os mandados foram cumpridos em residências, sala comercial e presídios.

A ofensiva teve apoio da Brigada Militar e da Polícia Penal, e contou com a participação do coordenador estadual do Gaeco, promotor André Dal Molin.

A primeira fase da El Patron foi deflagrada a partir da análise de celulares apreendidos na Operação Caixa Forte II, que apurava o tráfico de drogas ligado a facções criminosas. O cruzamento de dados revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, no qual os lucros do tráfico eram reinvestidos em empréstimos ilegais, rifas e apostas.

Segundo o MP, o grupo chegou a usar um aplicativo mexicano para controlar as operações financeiras, simulando empresas de crédito formalizadas, mas aplicando juros abusivos que chegavam a 280%, com métodos de cobrança típicos do crime organizado.



