Ofensiva no sul do Estado
MP deflagra nova fase da Operação El Patron contra esquema de lavagem de dinheiro em Pelotas

Grupo criminoso movimentou mais de R$ 49 milhões com agiotagem e rifas ilegais; parte das operações era controlada de dentro de presídios

Frederico Feijó

