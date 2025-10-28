Segurança

Fraude
Notícia

Mãe e filho são presos suspeitos de desviar mais de R$ 1 milhão de contas de idosos em Rio Grande

Mulher trabalhava em instituição financeira e usava acesso ao sistema bancário para aplicar golpes em clientes com dificuldade de operação

Joanna Manhago

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS