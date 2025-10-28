Mãe e filho são presos suspeitos de desviar mais de R$ 1 milhão de contas de idosos em Rio Grande

A Polícia Civil prendeu mãe e filho suspeitos de desviar mais de R$ 1 milhão de contas bancárias de idosos em Rio Grande. A Operação Confidentia foi deflagrada na manhã desta terça-feira (28).

Segundo as investigações, a mulher trabalhava em uma instituição financeira e aproveitava o acesso privilegiado ao sistema do banco para cometer fraudes. Ela emitia cartões, contratava empréstimos, realizava transferências via Pix e fazia compras com os dados das vítimas. A suspeita não trabalha mais na instituição.

O filho dela também é apontado como beneficiário dos valores desviados. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1 milhão, com pelo menos oito vítimas identificadas.