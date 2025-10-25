Ladrões arrombam UBS Navegantes e levam ar-condicionado

Remédios da Farmácia Distrital foram encontrados no chão. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Navegantes foi arrombada na madrugada deste sábado (25) em Pelotas.

Os criminosos entraram no local após arrombar um vidro lateral. Áreas como a Farmácia Distrital, o corredor de acesso, o serviço social e o espaço de acolhimento foram danificadas e reviradas. Um ar-condicionado também foi furtado. O levantamento das perdas ainda está sendo realizado.

A Prefeitura de Pelotas lamentou profundamente o ato em nota.

— O espaço, que existe para cuidar da população, foi alvo de violência e desrespeito, um ato que atinge não apenas o patrimônio público, mas toda a comunidade — afirma .

O secretário de Segurança Pública, Major Márcio Medeiros, informou que o Departamento de Inteligência da secretaria busca imagens de câmeras de segurança para investigar o furto. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

— A guarda faz o patrulhamento na grande maioria desses postos. Nós temos 23 pontos fixos com a guarda. E outros são feitos com o patrulhamento preventivo — comenta.

Medeiros acrescentou que será realizada uma reunião com a empresa de alarmes para verificar o tempo de resposta entre o acionamento e a chegada ao local.