Investigação iniciada em Rio Grande prende 11 suspeitos de golpes contra clientes da Caixa Econômica Federal

Suspeitos foram presos em Porto Alegre, em Santa Catarina e em Brasília. Divulgação / Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal prendeu 11 pessoas suspeitas de aplicar golpes contra clientes da Caixa Econômica Federal. O grupo é apontado pela PF como responsável por fraudes bancárias em diferentes estados, incluindo o RS.

Uma prisão ocorreu em Porto Alegre, cinco em Camboriú, uma em Balneário Camboriú, três em Itajaí, em Santa Catarina, e uma em Brasília. Também foi expedido um mandado de prisão contra uma pessoa ainda não localizada. Todos os detidos têm antecedentes criminais.

A investigação começou em agosto do ano passado, após a prisão em flagrante de três suspeitos em Rio Grande, no sul do Estado. Segundo a Polícia Federal, eles sacavam valores de contas da Caixa usando documentos falsos e cadastrando a própria biometria nas contas de outras pessoas.

Além da falsificação de documentos, o grupo cancelava cartões por telefone e pedia segunda via, que era enviada aos investigados. Com os cartões, realizavam transferências para contas intermediárias e desviavam o dinheiro.

O número de lesados ainda não foi divulgado. Foram bloqueados R$ 42 milhões nas contas dos presos para ressarcimento das vítimas. A Polícia Federal também sequestrou 17 veículos e um imóvel dos investigados. Eles poderão responder por organização criminosa, estelionato majorado, falsidade documental, lavagem de dinheiro e outros crimes.