Homem é preso suspeito de torturar filha de 15 anos em Santa Vitória do Palmar

Um homem foi preso preventivamente na sexta-feira (24), por suspeita de torturar a própria filha de 15 anos em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado.
Conforme investigações da Polícia Civil do município, ele submeteu a adolescente a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo.
Ele ainda teria utilizado fios para agredir a adolescente, que apresenta diversas marcas pelo corpo.
A polícia também aponta indícios de que o homem teria queimado a filha "com o propósito de infligir dor e sofrimento" como forma de correção.
A adolescente foi acolhida pelo Conselho Tutelar e recebe acompanhamento especializado. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.