Homem é preso suspeito de torturar filha de 15 anos em Santa Vitória do Palmar

Conforme a polícia, ele submeteu a adolescente a intenso sofrimento físico e mental. Divulgação / Polícia Civil

Um homem foi preso preventivamente na sexta-feira (24), por suspeita de torturar a própria filha de 15 anos em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado.

Conforme investigações da Polícia Civil do município, ele submeteu a adolescente a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo.

Ele ainda teria utilizado fios para agredir a adolescente, que apresenta diversas marcas pelo corpo.

A polícia também aponta indícios de que o homem teria queimado a filha "com o propósito de infligir dor e sofrimento" como forma de correção.