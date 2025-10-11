Homem é preso por transportar 400 quilos de pescado de forma ilegal na BR-116, em Pelotas

Peixes estavam sendo transportados em um Fiat Uno com placas de Pelotas. Patram / Divulgação

Um homem de 64 anos foi preso na noite de sexta-feira (10), em Pelotas, no sul do Estado, por transportar 400 quilos de pescado em condições impróprias para o consumo.

A abordagem foi realizada por volta das 20h, na BR-116, na altura do quilômetro 57, próximo ao acesso do Centro de Eventos da Fenadoce.

Os peixes, das espécies traíra e viola, estavam sendo transportados em um Fiat Uno com placas de Pelotas. De acordo com informações da Polícia Ambiental (Patram), a carga havia sido adquirida na região do Taim, em Rio Grande, e tinha como destino o município de Camaquã.

Ainda segundo a Patram, os peixes serão vendidos no comércio do município. O material estava acondicionado em embalagens plásticas de 1 quilo, porém sem refrigeração ou uso de gelo.

De acordo com a polícia, um laudo técnico emitido pela Secretaria de Agricultura e Pecuária atestou que o produto estava impróprio para o consumo humano, por não ter a inspeção de órgãos competentes para garantir sua segurança.