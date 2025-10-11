Segurança

Sem procedência
Notícia

Homem é preso por transportar 400 quilos de pescado de forma ilegal na BR-116, em Pelotas

Peixes das espécies Traíra e Viola estavam sendo transportados sem refrigeração; Alimentos tinham como destino o município de Camaquã, onde seriam comercializados

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS