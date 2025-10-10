Homem é preso por tentativa de feminicídio em Pelotas

Um homem de 28 anos foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (10), em Pelotas, por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira no Bairro Simões Lopes.
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de quarta-feira (8), quando o homem foi até a casa da companheira sem avisar e a atacou com golpes de faca na frente dos três filhos da vítima. A mulher sofreu ferimentos no braço e no rosto, recebeu atendimento médico e está em boas condições de saúde.
O casal estava separado há algum tempo. O agressor já possuía antecedentes por tráfico de drogas, porte de arma, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.
Foragido desde o ataque, o homem foi capturado por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Pelotas, coordenada pela delegada Márcia Chiviacowsky, e encaminhado ao Presídio Regional.
