Homem é preso por suspeita de roubo de malote em frente a agência bancária de Rio Grande

Roubo ocorreu no dia 13 de outubro, em frente a uma agência bancária na Avenida Presidente Vargas.

Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Getúlio Vargas, em Rio Grande. Conforme a Polícia Civil, ele é suspeito de ser autor do roubo de um malote de valores ocorrido no dia 13 de outubro, por volta das 12h, na Avenida Presidente Vargas, em frente à agência da Caixa Econômica Federal.

— Dois indivíduos abordaram duas vítimas e um desses homens, portando uma pistola, após render as vítimas, subtraíram e fugiram do veículo. A Draco conseguiu identificar um dos autores e solicitou ao poder Judiciário a prisão temporária dele e o mandado de busca e apreensão. Quanto ao valor do malote, não podemos divulgar — comenta o delegado responsável pelo caso, Rafael Patella.

Ainda segundo o delegado, agora, a investigação irá seguir para identificar quem é o segundo homem envolvido no crime.

— As investigações terão continuidade para apurar quem é o comparsa dele. O sujeito que foi preso hoje já tinha antecedentes criminais, inclusive por roubo a pedestre e tráfico. Hoje, além de ser preso temporariamente pelo roubo ao malote, ele também foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo — completa Patella.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre 380, supostamente usada no crime, além de 12 munições do mesmo calibre e cinco munições de calibre inferior.