Homem é preso por suspeita de estuprar as duas filhas em Rio Grande

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente em Rio Grande, no sul do Estado, suspeito de estuprar as duas filhas adolescentes. A prisão ocorreu na quinta-feira (23), no bairro Getúlio Vargas.

De acordo com a delegada Alexandra Sosa, responsável pela Delegacia de Proteção aos Grupos Vulneráveis, os abusos teriam começado em 2020.

O caso chegou à Polícia Civil após uma das adolescentes contar os fatos para a mãe, que levou os relatos até as autoridades.

