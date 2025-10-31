Homem é morto a tiros em praça de Dom Pedrito

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 26 anos, na Praça General Osório, em Dom Pedrito, na Campanha, na noite desta quinta-feira (30). A vítima estava reunida com amigos na Avenida Rio Branco, no Centro da cidade, quando dois homens de bicicleta se aproximaram e efetuaram os disparos, por volta das 22h.

Ninguém mais ficou ferido. O homem morto foi identificado como Kelven Alves Barreto, 26 anos. De acordo com a delegacia do Dom Pedrito, ele tinha antecedentes por tráfico de drogas.

Os autores ainda estão sendo procurados. Dois suspeitos chegaram a ser detidos, no entanto, o delegado Luis Alexandre Borba Camargo afirmou que eles foram ouvidos e liberados.

Leia Mais Justiça Federal condena 12 pessoas por tráfico internacional de drogas via Porto de Rio Grande