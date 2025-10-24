Homem é condenado a mais de 12 anos de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado em Rio Grande

A sentença fixou pena de 12 anos e 10 meses de reclusão. Thaina Martins / Grupo RBS

A Justiça gaúcha condenou, nesta quinta-feira (23), um homem de 42 anos que era réu por tentativa de homicídio triplamente qualificado. O crime aconteceu em 2023, na Avenida Rio Grande, no Balneário Cassino.

A sentença fixou pena de 12 anos e 10 meses de reclusão. O homem já estava preso preventivamente desde a época do fato.

De acordo com o promotor de Justiça Leonardo Giron, o nome do réu não pode ser divulgado, pois o processo corre em sigilo e ainda cabe recurso.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu nas primeiras horas da manhã do dia 26 de novembro de 2023. Após uma briga em um bar do Balneário Cassino, o acusado teria perseguido a vítima, que tentou se refugiar em um posto de combustíveis.

Além disso, a denúncia também aponta que a vítima sofreu ferimentos nas pernas, que atingiram a tíbia e a fíbula, impossibilitando os movimentos.