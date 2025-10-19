Homem desaparecido em Arroio Grande é encontrado sem vida

O homem de 51 anos que estava desaparecido desde a quarta-feira (15) foi encontrado morto na tarde deste domingo (19), em Arroio Grande, no sul do Estado. Jorge Bonet Arruda havia sido visto por vizinhos pela última vez na quarta-feira, por volta das 7h.

O Corpo de Bombeiros fazia buscas na zona rural desde a quinta-feira. Ele foi encontrado há cerca de 1,5 quilômetro de onde morava, em uma área de mata fechada próxima à casa da irmã. Ele ia até o local para cuidar dos animais enquanto a mulher viajava. A causa da morte não foi informada.